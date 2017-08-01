Дональд Янг продолжает выступление в Вашингтоне

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Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут, за которые Дональд сделал четыре эйса и пять брейков, десять раз ошибившись при подаче. Тогда как Тим совершил восемь эйсов и четыре брейка, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:2 в пользу Янга.

За выход в ¼ финала турнира в Вашингтоне Дональд сыграет с японцем Кеи Нишикори.