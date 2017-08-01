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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549486/
1 августа 2017, 10:21 | Теннис | GoTennis.ru

Дональд Янг продолжает выступление в Вашингтоне

58-я ракетка мира, американский теннисист Дональд Янг, на старте соревнований Citi Open взял верх над своим соотечественником Тимом Смычеком, занимающим 205-е место мирового рейтинга, — 4/6, 6/3, 6/4.

58-я ракетка мира американский теннисист <span class=error>Дональд</span> <span class=error>Янг</span> на старте соревнований <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> взял верх над своим соотечественником <span class=error>Тимом</span> <span class=error>Смычеком</span> занимающим 205-е место мирового рейтинга — 4/6 6/3 6/4. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут, за которые Дональд сделал четыре эйса и пять брейков, десять раз ошибившись при подаче. Тогда как Тим совершил восемь эйсов и четыре брейка, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:2 в пользу Янга.

За выход в ¼ финала турнира в Вашингтоне Дональд сыграет с японцем Кеи Нишикори.
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