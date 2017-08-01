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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549320/
1 августа 2017, 10:02 | Теннис | GoTennis.ru

Гвидо Пелья прошёл во второй круг соревнований в Вашингтоне

Сотая ракетка мира, аргентинский теннисист Гвидо Пелья, на старте соревнований Citi Open победил индийца Рамкумара Рамантатхана, занимающего 182-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/1.

Сотая ракетка мира аргентинский теннисист <span class=error>Гвидо</span> <span class=error>Пелья</span> на старте соревнований <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> победил индийца Рамкумара Рамантатхана занимающего 182-е место мирового рейтинга — 6/4 6/1. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут, за которые Гвидо дважды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Рамкумар сделал по одному эйсу и брейку, ошибившись при подаче четыре раза. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Пелья сразится с немцем Мишей Зверевым.
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