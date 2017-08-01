Гвидо Пелья прошёл во второй круг соревнований в Вашингтоне

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Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут, за которые Гвидо дважды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Рамкумар сделал по одному эйсу и брейку, ошибившись при подаче четыре раза. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Пелья сразится с немцем Мишей Зверевым.