Гвидо Пелья прошёл во второй круг соревнований в Вашингтоне
Сотая ракетка мира, аргентинский теннисист Гвидо Пелья, на старте соревнований Citi Open победил индийца Рамкумара Рамантатхана, занимающего 182-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/1.
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Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут, за которые Гвидо дважды подал навылет и реализовал четыре
Во втором круге турнира в Вашингтоне Пелья сразится с немцем Мишей Зверевым.
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