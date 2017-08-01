Дуди Села проиграл на старте турнира Citi Open

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За 2 часа 6 минут матча Дуди сделал три эйса и один брейк, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Джаред шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира Citi Open Дональдсон сразится с австралийцем Марком Поллмансом.