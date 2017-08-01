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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549319/
1 августа 2017, 10:02 | Теннис | GoTennis.ru

Дуди Села проиграл на старте турнира Citi Open

74-я ракетка мира, израильский теннисист Дуди Села, в первом круге соревнований в Вашингтоне потерпел поражение от американца Джареда Дональдсона, занимающего 69-е место мирового рейтинга, — 7/(6), 4/6, 3/6.

74-я ракетка мира израильский теннисист <span class=error>Дуди</span> Села в первом круге соревнований в Вашингтоне потерпел поражение от американца <span class=error>Джареда</span> Дональдсона занимающего 69-е место мирового рейтинга — 7/(6) 4/6 3/6. Увеличить
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За 2 часа 6 минут матча Дуди сделал три эйса и один брейк, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Джаред шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира Citi Open Дональдсон сразится с австралийцем Марком Поллмансом.
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