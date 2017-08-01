Дуди Села проиграл на старте турнира Citi Open
74-я ракетка мира, израильский теннисист Дуди Села, в первом круге соревнований в Вашингтоне потерпел поражение от американца Джареда Дональдсона, занимающего 69-е место мирового рейтинга, — 7/(6), 4/6, 3/6.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 6 минут матча Дуди сделал три эйса и один брейк, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Джаред шесть раз подал навылет и реализовал четыре
Во втором раунде турнира Citi Open Дональдсон сразится с австралийцем Марком Поллмансом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter