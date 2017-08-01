Вашингтон. Мариуш Копил победил в первом поединке
90-я ракетка мира, румынский теннисист Мариуш Копил, на старте соревнований Citi Open оказался сильнее американца Секу Бангура, занимающего 313-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (1).
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Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Мариуш четыре раза подал навылет и реализовал один
Во втором круге турнира в Вашингтоне Копил выступит против хозяина кортов Джека Сока.
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