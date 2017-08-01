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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549318/
1 августа 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Вашингтон. Мариуш Копил победил в первом поединке

90-я ракетка мира, румынский теннисист Мариуш Копил, на старте соревнований Citi Open оказался сильнее американца Секу Бангура, занимающего 313-е место мирового рейтинга, — 6/4, 7/6 (1).

90-я ракетка мира румынский теннисист <span class=error>Мариуш</span> Копил на старте соревнований <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> оказался сильнее американца Секу <span class=error>Бангура</span> занимающего 313-е место мирового рейтинга — 6/4 7/6 (1). Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Мариуш четыре раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Тогда как Секу сделал пять эйсов и шесть раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Копил выступит против хозяина кортов Джека Сока.
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