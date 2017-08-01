Вашингтон. Мариуш Копил победил в первом поединке

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут, за которые Мариуш четыре раза подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Тогда как Секу сделал пять эйсов и шесть раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Копил выступит против хозяина кортов Джека Сока.