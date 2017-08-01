Стефан Козлов снялся с соревнований в Вашингтоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 7 минут матча Стефан подал навылет один раз и реализовал два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Тогда как Юки сделал четыре брейка и дважды ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге соревнований в Вашингтоне Бхамбри выступит против француза Гаэля Монфиса.