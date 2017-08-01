Стефан Козлов снялся с соревнований в Вашингтоне
132-я ракетка мира, американский теннисист Стефан Козлов, на старте турнира Citi Open потерпел поражение от индийца Юки Бхамбри, занимающего 200-е место мирового рейтинга. При счёте 5/7, 0/2 Стефан отказался от продолжения борьбы.
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За 1 час 7 минут матча Стефан подал навылет один раз и реализовал два
Во втором круге соревнований в Вашингтоне Бхамбри выступит против француза Гаэля Монфиса.
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