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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549317/
1 августа 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Стефан Козлов снялся с соревнований в Вашингтоне

132-я ракетка мира, американский теннисист Стефан Козлов, на старте турнира Citi Open потерпел поражение от индийца Юки Бхамбри, занимающего 200-е место мирового рейтинга. При счёте 5/7, 0/2 Стефан отказался от продолжения борьбы.

132-я ракетка мира американский теннисист <span class=error>Стефан</span> Козлов на старте турнира <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> потерпел поражение от индийца <span class=error>Юки</span> <span class=error>Бхамбри</span> занимающего 200-е место мирового рейтинга. При счёте 5/7 0/2 <span class=error>Стефан</span> отказался от продолжения борьбы. Увеличить
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За 1 час 7 минут матча Стефан подал навылет один раз и реализовал два брейк-пойнта, допустив семь двойных ошибок. Тогда как Юки сделал четыре брейка и дважды ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором круге соревнований в Вашингтоне Бхамбри выступит против француза Гаэля Монфиса.
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