Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Вашингтоне
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В стартовом поединке Соболенко, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, переиграла 34-ю ракетку планеты американку Лорен Дэвис в двух сетах — 7:5, 6:3. В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко будут соперничать с победительницей встречи между немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190-й номер рейтинга WTA) и гречанкой Валентини Грамматикопулу (179).
На мужском турнире Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро)
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