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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549310/
1 августа 2017, 9:54 | Теннис | БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Вашингтоне

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире Citi Open в Вашингтоне (призовой фонд — $226 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>1 августа Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Белорусская теннисистка Арина <span class=error>Соболенко</span> успешно начала выступление на турнире <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> в Вашингтоне (призовой фонд — 226 тыс.) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В стартовом поединке Соболенко, занимающая 121-е место в мировом рейтинге, переиграла 34-ю ракетку планеты американку Лорен Дэвис в двух сетах — 7:5, 6:3. В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко будут соперничать с победительницей встречи между немецкой теннисисткой Сабин Лисицки (190-й номер рейтинга WTA) и гречанкой Валентини Грамматикопулу (179).

На мужском турнире Generali Open в австрийском Кицбюэле (призовой фонд — 482 тыс. евро) белорусско-чилийский тандем Андрей Василевский / Ханс Подлипник-Кастильо вышел в ¼ финала, победив бразильско-итальянский дуэт Рожерио Дутра Силва / Паоло Лоренци — 6:3, 6:2. Здесь сыграет и белорус Максим Мирный, партнером которого впервые будет австрийский теннисист Филипп Освальд. В стартовом матче они встретятся с австрийской парой Геральд Мельцер / Тристан-Самуэль Вайсборн. Еще один белорус Александр Бурый и Николоз Басилашвили из Грузии сыграют в первом раунде с аргентинцем Орасио Сабальосом и чилийцем Джулио Перальто.

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