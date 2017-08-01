Лос-Кабос. Адриан Маннарино отдал сопернику шесть геймов
42-я ракетка мира, французский теннисист Адриан Маннарино, на старте соревнований Abierto Mexicano de Tennis взял верх над представителем Тайваня Джейсоном Джангом, занимающим 167-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/3.
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За 1 час 17 минут матча Адриан сделал два эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Джейсон трижды подал навылет и реализовал один
За выход в четвертьфинал соревнований в
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