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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549131/
1 августа 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Лос-Кабос. Адриан Маннарино отдал сопернику шесть геймов

42-я ракетка мира, французский теннисист Адриан Маннарино, на старте соревнований Abierto Mexicano de Tennis взял верх над представителем Тайваня Джейсоном Джангом, занимающим 167-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/3.

42-я ракетка мира французский теннисист Адриан <span class=error>Маннарино</span> на старте соревнований Abierto Mexicano de Tennis взял верх над представителем Тайваня <span class=error>Джейсоном</span> <span class=error>Джангом</span> занимающим 167-е место мирового рейтинга — 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 17 минут матча Адриан сделал два эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Джейсон трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лос-Кабосе Маннарино поборется либо с японцем Тацумой Ито, либо с американцем Бьорном Фратанджело.
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