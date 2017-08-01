Лос-Кабос. Адриан Маннарино отдал сопернику шесть геймов

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За 1 час 17 минут матча Адриан сделал два эйса и четыре брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Джейсон трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.