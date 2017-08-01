Abierto Mexicano de Tenis. Дамир Джумхур оказался сильнее Таро Даниэля
87-я ракетка мира, боснийский теннисист Дамир Джумхур, на старте соревнований в
Лос-Кабосе взял верх над японцем Таро Даниэлем, занимающим 95-е место мирового рейтинга, — 6/7 (4), 6/3, 6/3.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут, за которые Дамир сделал 13 эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Таро на это ответил тремя эйсами, двумя брейками и тремя двойными ошибками. Прежде оппоненты не встречались.
Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tenis Джумхур выступит либо против хорвата Иво Карловича, либо против француза Кантена Галли.
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