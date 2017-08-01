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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549130/
1 августа 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Abierto Mexicano de Tenis. Дамир Джумхур оказался сильнее Таро Даниэля

87-я ракетка мира, боснийский теннисист Дамир Джумхур, на старте соревнований в Лос-Кабосе взял верх над японцем Таро Даниэлем, занимающим 95-е место мирового рейтинга, — 6/7 (4), 6/3, 6/3.

87-я ракетка мира боснийский теннисист <span class=error>Дамир</span> Джумхур на старте соревнований в <nobr>Лос-Кабосе</nobr> взял верх над японцем <span class=error>Таро</span> <span class=error>Даниэлем</span> занимающим 95-е место мирового рейтинга — 6/7 (4) 6/3 6/3. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут, за которые Дамир сделал 13 эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Таро на это ответил тремя эйсами, двумя брейками и тремя двойными ошибками. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tenis Джумхур выступит либо против хорвата Иво Карловича, либо против француза Кантена Галли.
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