Abierto Mexicano de Tenis. Дамир Джумхур оказался сильнее Таро Даниэля

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Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут, за которые Дамир сделал 13 эйсов и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Таро на это ответил тремя эйсами, двумя брейками и тремя двойными ошибками. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tenis Джумхур выступит либо против хорвата Иво Карловича, либо против француза Кантена Галли.