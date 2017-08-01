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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549129/
1 августа 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Вашингтон. Николя Маю одолел Томаса Фаббиано

111-я ракетка мира, французский теннисист Николя Маю, на старте соревнований Citi Open взял верх над итальянцем Томасом Фаббиано, занимающим 91-е место мирового рейтинга, — 6/1, 7/6 (3).

111-я ракетка мира французский теннисист <span class=error>Николя</span> Маю на старте соревнований <span class=error>Citi</span> <span class=error>Open</span> взял верх над итальянцем Томасом <span class=error>Фаббиано</span> занимающим 91-е место мирового рейтинга — 6/1 7/6 (3). Увеличить
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Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут, за которые Николя сделал двенадцать эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Томас не выполнил эйсов или брейков, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу француза.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Маю сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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