Вашингтон. Николя Маю одолел Томаса Фаббиано

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Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут, за которые Николя сделал двенадцать эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Томас не выполнил эйсов или брейков, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу француза.

Во втором круге турнира в Вашингтоне Маю сыграет с канадцем Милошем Раоничем.