Вашингтон. Николя Маю одолел Томаса Фаббиано
111-я ракетка мира, французский теннисист Николя Маю, на старте соревнований Citi Open взял верх над итальянцем Томасом Фаббиано, занимающим 91-е место мирового рейтинга, — 6/1, 7/6 (3).
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Спортсмены провели на корте 1 час 19 минут, за которые Николя сделал двенадцать эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Томас не выполнил эйсов или брейков, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу француза.
Во втором круге турнира в Вашингтоне Маю сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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