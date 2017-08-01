Citi Open. Вашек Поспишил не справился с Генри Лааксоненом

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Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту, за которые Вашек девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Тогда как Генри сделал девять эйсов и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Citi Open Лааксонен сразится с австрийцем Домиником Тимом.