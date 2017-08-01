Citi Open. Вашек Поспишил не справился с Генри Лааксоненом
72-я ракетка мира, канадский теннисист Вашек Поспишил, на старте турнира в Вашингтон уступил швейцарцу Генри Лааксонену, занимающему 96-е место мирового рейтинга, — 7/6 (7), 4/6, 3/6.
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Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту, за которые Вашек девять раз подал навылет и реализовал один
Во втором раунде соревнований Citi Open Лааксонен сразится с австрийцем Домиником Тимом.
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