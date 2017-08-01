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https://sport.mail.ru/news/tennis/30549128/
1 августа 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

Citi Open. Вашек Поспишил не справился с Генри Лааксоненом

72-я ракетка мира, канадский теннисист Вашек Поспишил, на старте турнира в Вашингтон уступил швейцарцу Генри Лааксонену, занимающему 96-е место мирового рейтинга, — 7/6 (7), 4/6, 3/6.

72-я ракетка мира канадский теннисист <span class=error>Вашек</span> <span class=error>Поспишил</span> на старте турнира в Вашингтон уступил швейцарцу Генри Лааксонену занимающему 96-е место мирового рейтинга — 7/6 (7) 4/6 3/6. Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту, за которые Вашек девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Тогда как Генри сделал девять эйсов и три брейка, пять раз ошибившись при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Citi Open Лааксонен сразится с австрийцем Домиником Тимом.
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