347-я ракетка мира Эван Кинг сыграет во втором раунде турнира в Лос-Кабосе

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Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут, за которые Эван сделал по четыре эйса и брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Мануэль совершил четыре эйса и два брейка, допустив восемь двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.