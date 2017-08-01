347-я ракетка мира Эван Кинг сыграет во втором раунде турнира в Лос-Кабосе
347-я ракетка мира, американский теннисист Эван Кинг, на старте соревнований Abierto Mexicano de Tenis взял верх над мексиканцем Мануэлем Санчесом, занимающим 624-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/4.
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Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут, за которые Эван сделал по четыре эйса и брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Мануэль совершил четыре эйса и два брейка, допустив восемь двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.
Во втором круге турнира в
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