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https://sport.mail.ru/news/tennis/30548955/
1 августа 2017, 9:36 | Теннис | GoTennis.ru

Abierto Mexicano de Tenis. Танаси Коккинакис одолел Фрэнсиса Тиафо

454-я ракетка мира, австралийский теннисист Танаси Кокинакис, на старте турнира в Лос-Кабосе взял верх над американцем Фрэнсисом Тиафо, занимающим 67-е место мирового рейтинга, — 7/6 (3), 7/6 (10).

454-я ракетка мира австралийский теннисист <span class=error>Танаси</span> Кокинакис на старте турнира в <nobr>Лос-Кабосе</nobr> взял верх над американцем Фрэнсисом <span class=error>Тиафо</span> занимающим 67-е место мирового рейтинга — 7/6 (3) 7/6 (10). Увеличить
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Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут, за которые Танаси сделал девять эйсов и пять раз ошибся при подаче. Тогда как Фрэнсис на это ответил шестью эйсами и двумя двойными ошибками. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tenis Коккинакис сыграет либо с японцем Ясутакой Утиямой, либо с канадцем Питером Полански.
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