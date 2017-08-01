Abierto Mexicano de Tenis. Танаси Коккинакис одолел Фрэнсиса Тиафо
454-я ракетка мира, австралийский теннисист Танаси Кокинакис, на старте турнира в
Лос-Кабосе взял верх над американцем Фрэнсисом Тиафо, занимающим 67-е место мирового рейтинга, — 7/6 (3), 7/6 (10).
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Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут, за которые Танаси сделал девять эйсов и пять раз ошибся при подаче. Тогда как Фрэнсис на это ответил шестью эйсами и двумя двойными ошибками. Прежде оппоненты не встречались.
Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tenis Коккинакис сыграет либо с японцем Ясутакой Утиямой, либо с канадцем Питером Полански.
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