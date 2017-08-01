Abierto Mexicano de Tenis. Танаси Коккинакис одолел Фрэнсиса Тиафо

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Спортсмены провели на корте 2 часа 9 минут, за которые Танаси сделал девять эйсов и пять раз ошибся при подаче. Тогда как Фрэнсис на это ответил шестью эйсами и двумя двойными ошибками. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Abierto Mexicano de Tenis Коккинакис сыграет либо с японцем Ясутакой Утиямой, либо с канадцем Питером Полански.