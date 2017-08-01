Мэттью Эбден продолжает выступление на соревнованиях в Мексике
154-я ракетка мира, австралийский теннисист Мэттью Эбден, на старте турнира Abierto Mexicano de Tennis взял верх над американцем Деннисом Новиковым, занимающим 219-е место мирового рейтинга, — 1/6, 6/3, 6/3.
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За 1 час 38 минут матча Мэттью шесть раз подал навылет и реализовал четыре
Во втором раунде турнира в
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