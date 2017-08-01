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https://sport.mail.ru/news/tennis/30548954/
1 августа 2017, 9:35 | Теннис | GoTennis.ru

Мэттью Эбден продолжает выступление на соревнованиях в Мексике

154-я ракетка мира, австралийский теннисист Мэттью Эбден, на старте турнира Abierto Mexicano de Tennis взял верх над американцем Деннисом Новиковым, занимающим 219-е место мирового рейтинга, — 1/6, 6/3, 6/3.

154-я ракетка мира австралийский теннисист <span class=error>Мэттью</span> <span class=error>Эбден</span> на старте турнира Abierto Mexicano de Tennis взял верх над американцем <span class=error>Деннисом</span> <span class=error>Новиковым</span> занимающим 219-е место мирового рейтинга — 1/6 6/3 6/3. Увеличить
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За 1 час 38 минут матча Мэттью шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Тогда как Деннис сделал десять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче восемь раз. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Лос-Кабосе Эбден сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.
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