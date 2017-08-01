Мэттью Эбден продолжает выступление на соревнованиях в Мексике

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За 1 час 38 минут матча Мэттью шесть раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок. Тогда как Деннис сделал десять эйсов и три брейка, ошибившись при подаче восемь раз. Прежде оппоненты не встречались.