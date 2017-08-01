Евгений Донской с победы стартовал на «Челленджере» в Китае
124-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, в первом круге турнира категории «Челленджер» в Ченгду оказался сильнее хозяина кортов Фацзина Суня, занимающего 402-е место мирового рейтинга, — 7/6 (0), 6/2.
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За 1 час 40 минут матча Евгений сделал шесть эйсов и два брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Фацзин совершил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.
Во втором раунде соревнований Донской сыграет либо против индийца Шрирамбалая Нараянасвами, либо против Ти Ченя из Тайваня.
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