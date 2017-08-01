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https://sport.mail.ru/news/tennis/30548827/
1 августа 2017, 9:14 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской с победы стартовал на «Челленджере» в Китае

124-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, в первом круге турнира категории «Челленджер» в Ченгду оказался сильнее хозяина кортов Фацзина Суня, занимающего 402-е место мирового рейтинга, — 7/6 (0), 6/2.

124-я ракетка мира российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира категории Челленджер в <span class=error>Ченгду</span> оказался сильнее хозяина кортов <span class=error>Фацзина</span> <span class=error>Суня</span> занимающего 402-е место мирового рейтинга — 7/6 (0) 6/2. Увеличить
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За 1 час 40 минут матча Евгений сделал шесть эйсов и два брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Фацзин совершил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Донской сыграет либо против индийца Шрирамбалая Нараянасвами, либо против Ти Ченя из Тайваня.
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