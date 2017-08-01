Лекция для Марии. Как Шарапова выиграла первый матч в Калифорнии
Россиянка вышла на корт впервые за 2,5 месяца.
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Россиянка Мария Шарапова выиграла первый матч с мая этого года, победив на турнире в Стэнфорде американку Дженнифер Брэди — 6:1, 4:6, 6:0.
Лучшего места для нового возвращения Марии Шараповой, чем Стэнфорд, подыскать было сложно. Как заметила сама россиянка, живущая в
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Пережив волнительное возвращение после 15-месячной дисквалификации за мельдоний, Шарапова вновь осталась вне игры на два с лишним месяца
Несмотря на то, что ей противостояла американка, трибуны очень тепло поприветствовали Марию, когда она в понедельник вечером выходила на корт, и поддерживали ее на протяжении всего матча. А игра была непростой — растянулась на 2 часа, став настоящей битвой характеров. Счет 6:1, 4:6, 6:0 не совсем верно отражает происходившее на площадке. Куда лучше об этом расскажут 32
Всем известно, как сильно игра Шараповой зависит от подачи. А вот как раз с ней в понедельничном поединке было не очень. Порой она работала здорово, но стабильности не хватало. Россиянка едва превзошла показатель 50 процентов попадания первого мяча и допустила 9 двойных ошибок.
БРЭДИ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР.
Первый эйс россиянка исполнила только в шестом гейме. К тому моменту она вела 4:1. Однако никакого разгрома не было и в помине. Четыре из пяти геймов не обошлись без счета «ровно». Эпизодически Шараповой удавались шикарные удары на вылет, но если розыгрыши затягивались, преимуществом чаще владела Брэди. Например, в том же шестом гейме при 40:40 теннисистки организовали удивительный розыгрыш, по ходу которого россиянка оказалась у сетки, и в итоге ошиблась с полулета.
Тот гейм в борьбе Мария отстояла, а в следующем — редкий случай — «под ноль» взяла подачу соперницы, а вместе с ней и первую партию. Брэди помогла двойной ошибкой на сетболе. По тому, как складывался матч, не стоило и надеяться, что Шарапова легко завершит его в свою пользу. Так и вышло: на старте второго сета американка, взяв две чужих подачи и впервые отстояв свою, повела 3:0. Марию встряхнул Свен Гренефельд: после общения с тренером она выиграла 12 очков из 13 и восстановила равновесие в партии — 3:3.
Американка, упустив преимущество, не дрогнула. Она продолжила ввязывать оппонентку в розыгрыши, и это давало ей результат. Второй сет остался за Брэди — 6:4.
Я ПРОСТО ХОЧУ ВСЕХ ОБНЯТЬ.
В первом гейме решающей партии Шарапова допустила две двойные ошибки, после чего была вынуждена отыгрывать
Стоит ли говорить, насколько довольной выглядела Шарапова?
«Я просто хочу всех обнять. Спасибо, что были здесь. Это мой первый матч в США за долгое время. А этот турнир — ближайший к дому для меня. Так что быть здесь — нечто особенное для меня», — сказала россиянка в интервью у корта.
Нельзя не отметить, что и сама она делает этот турнир особенным. Посещаемость понедельничной вечерней сессии почти достигла рекордной отметки, установленной в 2009 году. А то ли еще будет. Во втором круге Шарапова сыграет с украинкой Лесей Цуренко, с которой прежде никогда не встречалась.
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