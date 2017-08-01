Лекция для Марии. Как Шарапова выиграла первый матч в Калифорнии

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Россиянка Мария Шарапова выиграла первый матч с мая этого года, победив на турнире в Стэнфорде американку Дженнифер Брэди — 6:1, 4:6, 6:0.

Лучшего места для нового возвращения Марии Шараповой, чем Стэнфорд, подыскать было сложно. Как заметила сама россиянка, живущая в Лос-Анджелесе, это место — ближайшее к ее дому. На кортах знаменитого на весь мир университетского комплекса пятикратная победительница турниров «Большого шлема» прежде играла три раза (с 2009 по 2011 год) и однажды дошла там до финала, где уступила Виктории Азаренко.

32 БРЕЙК-ПОЙНТА НА ДВОИХ.

Пережив волнительное возвращение после 15-месячной дисквалификации за мельдоний, Шарапова вновь осталась вне игры на два с лишним месяца из-за разрыва мышцы бедра. Но она серьезно трудилась, чтобы вернуться как можно скорее и подготовиться к американской серии турниров на харде как можно лучше. В США россиянка, которая с детства живет в этой стране, не играла с весны 2015-го, когда проиграла Дарье Гавриловой во втором круге турнира в Майами. И для нее, надо полагать, не ударить в грязь лицом перед калифорнийской публикой было дело чести.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a> and <a href="https://twitter.com/jennifurbrady95">@JennifurBrady95</a> hit the court at <a href="https://twitter.com/BOTWClassic">@BOTWClassic</a>! <a href="https://t.co/PewJZ1vwkl">pic.twitter.com/PewJZ1vwkl</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/892204219695898624">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Несмотря на то, что ей противостояла американка, трибуны очень тепло поприветствовали Марию, когда она в понедельник вечером выходила на корт, и поддерживали ее на протяжении всего матча. А игра была непростой — растянулась на 2 часа, став настоящей битвой характеров. Счет 6:1, 4:6, 6:0 не совсем верно отражает происходившее на площадке. Куда лучше об этом расскажут 32 брейк-пойнта на двоих.

Всем известно, как сильно игра Шараповой зависит от подачи. А вот как раз с ней в понедельничном поединке было не очень. Порой она работала здорово, но стабильности не хватало. Россиянка едва превзошла показатель 50 процентов попадания первого мяча и допустила 9 двойных ошибок.

БРЭДИ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР.

Первый эйс россиянка исполнила только в шестом гейме. К тому моменту она вела 4:1. Однако никакого разгрома не было и в помине. Четыре из пяти геймов не обошлись без счета «ровно». Эпизодически Шараповой удавались шикарные удары на вылет, но если розыгрыши затягивались, преимуществом чаще владела Брэди. Например, в том же шестом гейме при 40:40 теннисистки организовали удивительный розыгрыш, по ходу которого россиянка оказалась у сетки, и в итоге ошиблась с полулета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">? ? ? <a href="https://twitter.com/hashtag/BOTWClassic?src=hash">#BOTWClassic</a> <a href="https://t.co/qRYes4CS6L">pic.twitter.com/qRYes4CS6L</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/892214560630816768">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тот гейм в борьбе Мария отстояла, а в следующем — редкий случай — «под ноль» взяла подачу соперницы, а вместе с ней и первую партию. Брэди помогла двойной ошибкой на сетболе. По тому, как складывался матч, не стоило и надеяться, что Шарапова легко завершит его в свою пользу. Так и вышло: на старте второго сета американка, взяв две чужих подачи и впервые отстояв свою, повела 3:0. Марию встряхнул Свен Гренефельд: после общения с тренером она выиграла 12 очков из 13 и восстановила равновесие в партии — 3:3.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Clutch drop shot from <a href="https://twitter.com/MariaSharapova">@MariaSharapova</a>! ? <a href="https://twitter.com/hashtag/BOTWClassic?src=hash">#BOTWClassic</a> <a href="https://t.co/lqqZEFOY6p">pic.twitter.com/lqqZEFOY6p</a></p>— WTA (@WTA) <a href="https://twitter.com/WTA/status/892221687424458752">1 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Американка, упустив преимущество, не дрогнула. Она продолжила ввязывать оппонентку в розыгрыши, и это давало ей результат. Второй сет остался за Брэди — 6:4.

Я ПРОСТО ХОЧУ ВСЕХ ОБНЯТЬ.

В первом гейме решающей партии Шарапова допустила две двойные ошибки, после чего была вынуждена отыгрывать брейк-пойнт, но с этой задачей справилась блестяще. Как и с затяжным третьим геймом, после которого счет стал 3:0. Соперница сникла, а экс-первая ракетка мира уже была неудержима. При счете 5:0 Брэди попыталась побороться за гейм престижа, но двойной ошибкой подарила сопернице матчбол, а Мария приняла на вылет по линии — 6:1, 4:6, 6:0.

Стоит ли говорить, насколько довольной выглядела Шарапова?

«Я просто хочу всех обнять. Спасибо, что были здесь. Это мой первый матч в США за долгое время. А этот турнир — ближайший к дому для меня. Так что быть здесь — нечто особенное для меня», — сказала россиянка в интервью у корта.

Нельзя не отметить, что и сама она делает этот турнир особенным. Посещаемость понедельничной вечерней сессии почти достигла рекордной отметки, установленной в 2009 году. А то ли еще будет. Во втором круге Шарапова сыграет с украинкой Лесей Цуренко, с которой прежде никогда не встречалась.