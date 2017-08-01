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https://sport.mail.ru/news/tennis/30548581/
1 августа 2017, 8:38 | Теннис | Р-Спорт

Россиянин Константин Кравчук проиграл в первом круге теннисного турнира в Лос-Кабосе

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Россиянин Константин Кравчук не смог преодолеть барьер первого раунда на теннисном турнире в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 635 тысяч долларов.

В понедельник российский теннисист со счетом 0:6, 1:6 уступил австралийцу Акире Сантиллану, пробившемуся в основную сетку турнира через квалификацию. Соперники провели на корте 36 минут.

В следующем круге Сантиллан сыграет с первым номером посева чехом Томашем Бердыхом, который стартует на турнире сразу со второго раунда.
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