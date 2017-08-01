Россиянин Константин Кравчук проиграл в первом круге теннисного турнира в Лос-Кабосе

В понедельник российский теннисист со счетом 0:6, 1:6 уступил австралийцу Акире Сантиллану, пробившемуся в основную сетку турнира через квалификацию. Соперники провели на корте 36 минут.

В следующем круге Сантиллан сыграет с первым номером посева чехом Томашем Бердыхом, который стартует на турнире сразу со второго раунда.