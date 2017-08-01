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https://sport.mail.ru/news/tennis/30548102/
1 августа 2017, 7:56 | Теннис | Р-Спорт

Россиянка Наталья Вихлянцева прошла во второй раунд теннисного турнира в Стэнфорде

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева преодолела барьер первого круга на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого составляет более 710 тысяч долларов.

В первом круге Вихлянцева обыграла американку Даниэль Лао со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут.

Во втором раунде россиянка встретится с Аной Конюх из Хорватии.
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