Россиянка Наталья Вихлянцева прошла во второй раунд теннисного турнира в Стэнфорде
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева преодолела барьер первого круга на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого составляет более 710 тысяч долларов.
В первом круге Вихлянцева обыграла американку Даниэль Лао со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 38 минут.
Во втором раунде россиянка встретится с Аной Конюх из Хорватии.
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