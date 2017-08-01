Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30548099/
1 августа 2017, 7:51 | Теннис | ТАСС

Мария Шарапова выиграла первый матч после травмы на турнире WTA в Стэнфорде

ТАСС, 1 августа. Россиянка Мария Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэйди в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд — $710 900).

<em>ТАСС 1 августа. </em>Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> обыграла американку Дженнифер <span class=error>Брэйди</span> в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд — 710 900). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу со счетом 6:1, 4:6, 6:0. Матч стал первым для 30-летней Шараповой после восстановления от полученной в мае травмы.

Во втором круге россиянка встретится с украинкой Лесей Цуренко, «посеянной» на турнире под седьмым номером.

Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в мае получила травму на турнире в Риме и в итоге была вынуждена пропустить 2,5 месяца. В 2017 году россиянка успела принять участие в трех турнирах: в Штутгарте (дошла до полуфинала), Мадриде (поражение во втором круге) и Риме (снялась во втором круге). В рейтинге WTA она занимает 171-е место.

Ранее в матче первого круга турнира в Стэнфорде победу одержала Наталья Вихлянцева, обыгравшая американку Дэниеллу Лао. В соревнованиях также принимает участие Анастасия Павлюченкова (4), она стартует в среду сразу со второго круга. Турнир в Стэнфорде завершится 6 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Россиянка Наталья Вихлянцева прошла во второй раунд теннисного турнира в Стэнфорде

МОСКВА, 1 авг — Р-Спорт. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева преодолела барьер первого круга на теннисном турнире в американском Стэнфорде, призовой фонд которого составляет более 710 тысяч долларов.
Еще 7 новостей  Все новости

IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение Олимпиады 2028 года

Вновь с характером: "Спартак" одержал первую победу в текущем сезоне РФПЛ

IAAF считает, что российская легкая атлетика еще не выполнила все условия восстановления

Лос-Анджелес подал официальную заявку на проведение Олимпиады 2028 года