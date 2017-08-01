Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Вашингтоне

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21-летний россиянин победил соперника со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Во втором круге Медведев встретится с еще одним американцем — Стивом Джонсоном, «посеянным» на турнире под 14-м номером.

Из россиян в соревнованиях также принимает участие Дмитрий Турсунов. Он проведет матч первого круга против хозяина корта Митчелла Крюгера позднее во вторник.

Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа.