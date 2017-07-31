Кузнецов с Берлоком не сумели выйти во 2-й круг турнира в Кицбюэле в паре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В стартовом матче Кузнецов и Берлок в двух сетах проиграли немецкой паре Андре Бегеманн / Ян-Леннард Штруфф со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 50 минут. Кузнецов и Берлок три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету немецкой пары четыре брейка и две ошибки на подаче.