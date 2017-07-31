Кузнецов с Берлоком не сумели выйти во 2-й круг турнира в Кицбюэле в паре
Российский теннисист Андрей Кузнецов в паре с аргентинцем Карлосом Берлоком не сумел выйти во второй круг турнира в Кицбюэле в парном разряде.
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В стартовом матче Кузнецов и Берлок в двух сетах проиграли немецкой паре Андре Бегеманн /
Ранее Кузнецов не сумел пробиться во второй круг личного турнира, на двух
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