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https://sport.mail.ru/news/tennis/30545820/
31 июля 2017, 20:41 | Теннис | Чемпионат.com

Кузнецов с Берлоком не сумели выйти во 2-й круг турнира в Кицбюэле в паре

Российский теннисист Андрей Кузнецов в паре с аргентинцем Карлосом Берлоком не сумел выйти во второй круг турнира в Кицбюэле в парном разряде.

Российский теннисист Андрей Кузнецов в паре с аргентинцем <span class=error>Карлосом</span> <span class=error>Берлоком</span> не сумел выйти во второй круг турнира в Кицбюэле в парном разряде. Увеличить
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В стартовом матче Кузнецов и Берлок в двух сетах проиграли немецкой паре Андре Бегеманн / Ян-Леннард Штруфф со счётом 3:6, 4:6. Матч продолжался 50 минут. Кузнецов и Берлок три раза подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету немецкой пары четыре брейка и две ошибки на подаче.

Ранее Кузнецов не сумел пробиться во второй круг личного турнира, на двух тай-брейках проиграв сербу Миляну Зекичу (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8).
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