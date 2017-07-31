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https://sport.mail.ru/news/tennis/30543975/
31 июля 2017, 17:39 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов покидает соревнования в Китцбюэле

Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Китцбюэле, проиграв на двух тай-брейках сербу Мильяну Зекичу, — 6/7 (4), 6/7 (6).

Поединок продлился 1 час 49 минут. 66-я ракетка мира, 26-летний Кузнецов, один раз взял подачу соперника, совершил три эйса и столько же двойных ошибок. 29-летний Мильян, реализовал один брейк-пойнт, выполнил восемь эйсов и один раз ошибся при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Generali Open Зекич сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
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