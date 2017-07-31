Андрей Кузнецов покидает соревнования в Китцбюэле

Поединок продлился 1 час 49 минут. 66-я ракетка мира, 26-летний Кузнецов, один раз взял подачу соперника, совершил три эйса и столько же двойных ошибок. 29-летний Мильян, реализовал один брейк-пойнт, выполнил восемь эйсов и один раз ошибся при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Generali Open Зекич сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.