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https://sport.mail.ru/news/tennis/30543974/
31 июля 2017, 17:39 | Теннис | GoTennis.ru

Иван Гахов выбыл из борьбы на «Челленджере» в Италии

Российский теннисист Иван Гахов не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Бьелле (Италия), уступив в трёх сетах итальянцу Пьетро Рондони, — 4/6, 6/2, 3/6.

За время матча, продлившегося 2 часа 13 минут, 318-я ракетка мира, 20-летний Гахов, четырежды брал подачу соперника, совершил девять эйсов и три двойные ошибки. 23-летний Пьетро, занимающий 659-ю строчку мировой табели о рангах,. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Рондони сыграет с победителем противостояния итальянцев Марко Чеккинато и Роберто Маркоры.
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