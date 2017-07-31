Иван Гахов выбыл из борьбы на «Челленджере» в Италии
Российский теннисист Иван Гахов не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Бьелле (Италия), уступив в трёх сетах итальянцу Пьетро Рондони, — 4/6, 6/2, 3/6.
За время матча, продлившегося 2 часа 13 минут, 318-я ракетка мира, 20-летний Гахов, четырежды брал подачу соперника, совершил девять эйсов и три двойные ошибки. 23-летний Пьетро, занимающий 659-ю строчку мировой табели о рангах,. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором круге турнира Рондони сыграет с победителем противостояния итальянцев Марко Чеккинато и Роберто Маркоры.
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