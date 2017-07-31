Шарапова — в университетском кампусе Стэнфорда. Анонс турниров недели
На первой неделе августа пройдёт объединённый турнир в Вашингтоне, женский в Стэнфорде, а также мужские в
Лос-Кабосе и Кицбюэле.
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Турнир WTA/Premier. Стэнфорд (Калифорния, США). Bank of the West Classic
Призовой фонд: $ 710 900.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 31 июля — 6 августа.
Разница во времени с Москвой: -10 часов.
Участники: Гарбинье Мугуруса (14), Петра Квитова (WC), Анастасия Павлюченкова (17), Мэдисон Кис (18), Ана Конюх (28), Коко Вандевеге (30), Леся Цуренко (34), Ализе Корне (39), Катрин Беллис (42), Наталья Вихлянцева (65), Мария Шарапова (WC).
Отказались от участия: Тимя Бабош (38), Катержина Синякова (40), Кристина Плишкова (46), Ван Цян (55), Варвара Лепченко (67), Виктория Азаренко (WC).
Действующий победитель: Йоханна Конта.
Турнир разыгрывается с 1971 года и является старейшим из проводящихся ныне чисто женских соревнований. Сначала он разыгрывался в
Турнир WTA/International. Вашингтон (США). Citi Open
Призовой фонд: $ 226 750.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 31 июля — 6 августа.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Симона Халеп (2/WC), Кристина Младенович (12), Лорен Дэвис (27), Екатерина Макарова (43), Осеан Доден (47), Моника Никулеску (50), Моника Пуиг (51), Юлия Гёргес (54), Эжени Бушар (56), Слоан Стивенс (WC).
Отказались от участия: Дарья Касаткина (29), Саманта Стосур (35), Юлия Путинцева (44), Ярослава Шведова (48), Анника Бек (83).
Действующий победитель: Янина Викмайер.
Турнир создан в городе
Призовой фонд: $ 1 750 080.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 31 июля — 6 августа.
Разница во времени с Москвой: -7 часов.
Участники: Доминик Тим (8), Кей Нисикори (WC), Милош Раонич (WC), Григор Димитров (WC), Александр Зверев (12), Люка Пуи (15), Гаэль Монфис (16), Джек Сок (18), Ник Кирьос (20), Джон Иснер (21), Стив Джонсон (25), Даниил Медведев (60), Дмитрий Турсунов (SR).
Отказались от участия: Даниэль Эванс (50), Бернард Томич (61), Илья Марченко (117).
Действующий победитель: Гаэль Монфис.
Мужской турнир в Вашингтоне разыгрывается с 1969 года. Во время реформы календаря 2009 года он получил категорию ATP500. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Андре Агасси — пять (1990, 1991, 1995, 1998, 1999). Три победы в числе прочих тут на счету
Турнир АТР World Tour 250.
Призовой фонд: $ 637 395.
Покрытие: хард, открытые корты.
Дата проведения: 31 июля — 5 августа.
Разница во времени с Москвой: -9 часов.
Участники: Томаш Бердых (WC), Альберт
Отказались от участия: Карен Хачанов (38), Виктор
Действующий победитель: Иво Карлович.
Турнир ATP в
Турнир АТР World Tour 250. Кицбюэль (Австрия). Generali Open
Призовой фонд: € 482 060.
Покрытие: грунт, открытые корты.
Дата проведения: 31 июля — 5 августа.
Разница во времени с Москвой: -1 час.
Участники: Пабло Куэвас (23), Фабио Фоньини (27), Паоло Лоренци (33), Жиль Симон (35), Робин Хасе (42), Иржи Веселы (45), Орасио Себальос (48),
Отказались от участия: Давид Феррер (37), Виктор Троицки (39), Мартин Клижан (46), Николас Альмагоро (67), Денис Истомин (69).
Действующий победитель: Паоло Лоренци.
Это заключительный в сезоне турнир на грунте. Дальше будет проводиться только серия соревнований на харде, а осенью — в зале. Чемпионат Австрии в разных статусах берёт начало с 1894 года, ещё со времён
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