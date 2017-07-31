Китцбюэль. Душан Лайович добился победы на старте турнира

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За 1 час 57 минут поединка, 71-й номер рейтинга АТР, 27-летний Душан, реализовал два брейк-пойнта и дважды ошибался при подаче. 22-летний Мартерер, занимающий 120-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Generali Open Лайович сыграет с французом Жилем Симоном.