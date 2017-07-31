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https://sport.mail.ru/news/tennis/30543242/
31 июля 2017, 16:01 | Теннис | GoTennis.ru

Китцбюэль. Душан Лайович добился победы на старте турнира

Сербский теннисист Душан Лайович преодолел барьер первого круга соревнований в Китцбюэле, обыграв в двух сетах немца Максимильяна Мартерера, — 7/5, 7/6 (4).

Сербский теннисист <span class=error>Душан</span> <span class=error>Лайович</span> преодолел барьер первого круга соревнований в Китцбюэле обыграв в двух сетах немца <span class=error>Максимильяна</span> <span class=error>Мартерера</span> — 7/5 7/6 (4). Увеличить
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За 1 час 57 минут поединка, 71-й номер рейтинга АТР, 27-летний Душан, реализовал два брейк-пойнта и дважды ошибался при подаче. 22-летний Мартерер, занимающий 120-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу соперника, совершил пять эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде турнира Generali Open Лайович сыграет с французом Жилем Симоном.
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