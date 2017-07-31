Китцбюэль. Душан Лайович добился победы на старте турнира
Сербский теннисист Душан Лайович преодолел барьер первого круга соревнований в Китцбюэле, обыграв в двух сетах немца Максимильяна Мартерера, — 7/5, 7/6 (4).
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За 1 час 57 минут поединка, 71-й номер рейтинга АТР, 27-летний Душан, реализовал два
Во втором раунде турнира Generali Open Лайович сыграет с французом Жилем Симоном.
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