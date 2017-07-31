Роман Сафиуллин прошёл во второй раунд «Челленджера» в Чехии
Российский теннисист Роман Сафиуллин преодолел барьер первого раунда «Челленджера» в Либереце (Чехия), переиграв в двух сетах австралийца Кристофера О’Коннела, — 6/2, 6/2.
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За 57 минут матча 371-я ракетка мира, 19-летний Роман, записал в свой актив пять брейков и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 23-летний О’Коннел, занимающий 273-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил три эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге турнира Сафиуллин сразится с победителем игры чеха Яна Сатрала и немца Тобиаса Камке.
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