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31 июля 2017, 15:15 | Теннис | GoTennis.ru

Роман Сафиуллин прошёл во второй раунд «Челленджера» в Чехии

Российский теннисист Роман Сафиуллин преодолел барьер первого раунда «Челленджера» в Либереце (Чехия), переиграв в двух сетах австралийца Кристофера О’Коннела, — 6/2, 6/2.

Российский теннисист Роман Сафиуллин преодолел барьер первого раунда Челленджера в <span class=error>Либереце</span> (Чехия) переиграв в двух сетах австралийца Кристофера О'<span class=error>Коннела</span> — 6/2 6/2. Увеличить
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За 57 минут матча 371-я ракетка мира, 19-летний Роман, записал в свой актив пять брейков и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 23-летний О’Коннел, занимающий 273-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу соперника, совершил три эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Сафиуллин сразится с победителем игры чеха Яна Сатрала и немца Тобиаса Камке.
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