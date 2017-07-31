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https://sport.mail.ru/news/tennis/30542471/
31 июля 2017, 14:57 | Теннис | GoTennis.ru

Алеся Кафельникова призвала отца не распространять слухи через социальные сети

Дочь экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся посредством микроблога на сервисе Twitter прокомментировала его сообщения о ней, опубликованные несколькими днями ранее.

Дочь <nobr>экс-первой</nobr> ракетки мира Евгения Кафельникова <span class=error>Алеся</span> посредством <span class=error>микроблога</span> на сервисе Twitter прокомментировала его сообщения о ней опубликованные несколькими днями ранее. Увеличить
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«Передайте Е. А., что он достал своим Твиттером сплетни пускать», — написала Алеся.

Отметим, что вскоре данная запись пропала из её аккаунта.
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