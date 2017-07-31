Алеся Кафельникова призвала отца не распространять слухи через социальные сети
Дочь
экс-первой ракетки мира Евгения Кафельникова Алеся посредством микроблога на сервисе Twitter прокомментировала его сообщения о ней, опубликованные несколькими днями ранее.
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Видимо, что-то случилось...
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«Передайте Е. А., что он достал своим Твиттером сплетни пускать», — написала Алеся.
Отметим, что вскоре данная запись пропала из её аккаунта.
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