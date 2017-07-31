Китцбюэль. Михаил Южный потерпел поражение от Жоао Соусы
Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Китцбюэле, уступив в трёх сетах португальцу Жоао Соусе, — 7/6 (4), 5/7, 3/6.
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За 2 часа 13 минут поединка 99-я ракетка мира, 35-летний Михаил, один раз взял подачу соперника, совершил восемь эйсов и девять двойных ошибок. 28-летний Жоао, занимающий 62-е место в мировой классификации, реализовал три
Во втором круге соревнований Generali Open Соуса сразится с итальянцем Паоло Лоренци.
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