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31 июля 2017, 14:46 | Теннис | GoTennis.ru

Китцбюэль. Михаил Южный потерпел поражение от Жоао Соусы

Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Китцбюэле, уступив в трёх сетах португальцу Жоао Соусе, — 7/6 (4), 5/7, 3/6.

Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Китцбюэле уступив в трёх сетах португальцу <span class=error>Жоао</span> Соусе — 7/6 (4) 5/7 3/6. Увеличить
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За 2 часа 13 минут поединка 99-я ракетка мира, 35-летний Михаил, один раз взял подачу соперника, совершил восемь эйсов и девять двойных ошибок. 28-летний Жоао, занимающий 62-е место в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, сделал девять эйсов и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Generali Open Соуса сразится с итальянцем Паоло Лоренци.
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