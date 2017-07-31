Катержина Синякова: Моим кумиром детства была Мария Шарапова
Чешская теннисистка Катержина Синякова, ставшая победительницей турнира в Бостаде, рассказала о том, какая спортсменка была её примером для подражания.
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«Когда я была маленькой, мне очень нравилась Мария Шарапова. Восхищалась её манерой игры. Я наполовину русская, так что, видимо, в этом всё дело. Мария прекрасно вела себя на корте и вне его.
Родилась я в Чехии, поэтому мой родной язык — чешский, хотя
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