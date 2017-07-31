Катержина Синякова: Моим кумиром детства была Мария Шарапова

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«Когда я была маленькой, мне очень нравилась Мария Шарапова. Восхищалась её манерой игры. Я наполовину русская, так что, видимо, в этом всё дело. Мария прекрасно вела себя на корте и вне его.