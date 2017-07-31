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https://sport.mail.ru/news/tennis/30541887/
31 июля 2017, 14:13 | Теннис | GoTennis.ru

Катержина Синякова: Моим кумиром детства была Мария Шарапова

Чешская теннисистка Катержина Синякова, ставшая победительницей турнира в Бостаде, рассказала о том, какая спортсменка была её примером для подражания.

Чешская теннисистка <span class=error>Катержина</span> <span class=error>Синякова</span> ставшая победительницей турнира в <span class=error>Бостаде</span> рассказала о том какая спортсменка была её примером для подражания. Увеличить
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«Когда я была маленькой, мне очень нравилась Мария Шарапова. Восхищалась её манерой игры. Я наполовину русская, так что, видимо, в этом всё дело. Мария прекрасно вела себя на корте и вне его.

Родилась я в Чехии, поэтому мой родной язык — чешский, хотя какое-то время родители обучали меня и русскому языку. Мне кажется, что мой сильный характер и способность к принятию важных решений исходят именно от моей русской половины. Мой отец обладает точно таким же характером. Кроме того, я могу быть эмоциональной, что также свидетельствует о моей русской натуре, — цитирует Синякову пресс-служба WTA.
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