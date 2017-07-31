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31 июля 2017, 12:44 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Александр Зверев продолжает возглавлять общий зачёт

Немецкий теннисист Александр Зверев остаётся лидером в новой версии Чемпионской гонки АТР для игроков не старше 21 года.

Немецкий теннисист Александр <span class=error>Зверев</span> остаётся лидером в новой версии Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span> для игроков не старше 21 года. Увеличить
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На втором и третьем местах расположились россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв соответственно.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 31 июля 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 2710.

2. (2) Карен Хачанов (Россия) — 880.

3. (3) Андрей Рублёв (Россия) — 714.

4. (4) Борна Чорич (Хорватия) — 686.

5. (5) Даниил Медведев (Россия) — 607.

6. (6) Хён Чон (Южная Корея) — 505.

7. (8) Джаред Дональдсон (США) — 457.
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