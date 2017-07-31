На всех турнирах АТР россияне стали обладателями «деревянной ложки»

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В теннисе обладатель «деревянной ложки» может появиться в том случае, если начиная с первого раунда какого-либо турнира и до финала игрок-победитель уступает в следующем же матче. «Деревянная ложка» вручается спортсмену, который проиграл в этой цепи первым.

«Деревянную ложку» получили Дмитрий Турсунов в Гамбурге, Михаил Южный — в Гштааде и Константин Кравчук — в Атланте.