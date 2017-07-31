На всех турнирах АТР россияне стали обладателями «деревянной ложки»
Российские теннисисты на минувшей неделе стали обладателями специфического «приза» — так называемой «деревянной ложки» — на всех соревнованиях АТР.
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В теннисе обладатель «деревянной ложки» может появиться в том случае, если начиная с первого раунда
«Деревянную ложку» получили Дмитрий Турсунов в Гамбурге, Михаил Южный — в Гштааде и Константин Кравчук — в Атланте.
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