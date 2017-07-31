Рейтинг ВТА. В первой десятке 31 июля изменений не произошло, лучшая из белорусок Александра Саснович занимает 95-е место
В обновленном рейтинге ВТА от 31 июля в первой десятке изменений не произошло. Лучшая же из белорусок Александра Саснович занимает 95-е место.
Рейтинг ВТА. 31 июля
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5770
3 (3). Анжелика Кербер (Германия) — 5626
4 (4). Гарбинье Мугуруса Испания — 4991
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935
6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4860
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410
9 (9). Винус Уильямс США — 4052
10 (10). Агнешка Радваньска (Польша) — 3940…
95 (91). Александра Саснович (Беларусь) — 648
121 (118). Арина Соболенко (Беларусь) — 500
149 (144). Ольга Говорцова (Беларусь) — 357
204 (203). Виктория Азаренко (Беларусь) — 270
241 (227). Вера Лапко (Беларусь) — 220
Остальные белоруски расположились ниже 400-й строки.
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