Александр Кудрявцев завершил выступление на «Челленджере» в Ченду
Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Ченду (Китай), проиграв в двух сетах Юсуке Такахаси, — 4/6, 2/6.
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Поединок продлился 1 час 14 минут. 329-я ракетка мира, 31-летний Александр,. 31-летний Александр,. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге турнира Такахаси сыграет с победителем игры японцев Хироки Мория и Кенто Такеути.
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