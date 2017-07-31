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31 июля 2017, 12:20 | Теннис | GoTennis.ru

Александр Кудрявцев завершил выступление на «Челленджере» в Ченду

Российский теннисист Александр Кудрявцев не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Ченду (Китай), проиграв в двух сетах Юсуке Такахаси, — 4/6, 2/6.

Российский теннисист Александр <span class=error>Кудрявцев</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Челленджера в <span class=error>Ченду</span> (Китай) проиграв в двух сетах <span class=error>Юсуке</span> Такахаси — 4/6 2/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 14 минут. 329-я ракетка мира, 31-летний Александр,. 31-летний Александр,. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге турнира Такахаси сыграет с победителем игры японцев Хироки Мория и Кенто Такеути.
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