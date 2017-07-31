Кукушкин сохранил позицию рейтинга АТР
Опубликована новая версия рейтинга Ассоциации
теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает Sports.kz.
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Лидерами мирового тенниса остаются британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин остался на прежней позиции — 102-й. Александр Бублик потерял одну строку, став 123-м. Дмитрий Попко поднялся со 191-го места на 189-е.
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