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31 июля 2017, 12:03 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин сохранил позицию рейтинга АТР

Опубликована новая версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает Sports.kz.

Опубликована новая версия рейтинга Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (<span class=error>АТР</span>) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Лидерами мирового тенниса остаются британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер.

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин остался на прежней позиции — 102-й. Александр Бублик потерял одну строку, став 123-м. Дмитрий Попко поднялся со 191-го места на 189-е.

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