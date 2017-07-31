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https://sport.mail.ru/news/tennis/30539716/
31 июля 2017, 11:37 | Теннис | Sports.kz

Шведова и Дияс улучшили положение в рейтинге WTA

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первую тройку продолжают составлять Каролина Плишкова из Чехии, румынка Симона Халеп и немка Анжелик Кербер.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Юлия Путинцева опустилась с 47-й на 49-ю строку. Ярослава Шведова поднялась на одну позицию, заняв 79-е место. Ближайшая к первой сотне рейтинга «одиночки» Зарина Дияс также отыграла одну строчку, став 110-й.

В парном разряде Шведова поднялась выше на один пункт и стала 20-й.

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