Шведова и Дияс улучшили положение в рейтинге WTA
Вышел обновленный рейтинг спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
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Первую тройку продолжают составлять Каролина Плишкова из Чехии, румынка Симона Халеп и немка Анжелик Кербер.
Сильнейшая теннисистка Казахстана Юлия Путинцева опустилась с 47-й на 49-ю строку. Ярослава Шведова поднялась на одну позицию, заняв 79-е место. Ближайшая к первой сотне рейтинга «одиночки» Зарина Дияс также отыграла одну строчку, став 110-й.
В парном разряде Шведова поднялась выше на один пункт и стала 20-й.
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