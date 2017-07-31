Егор Герасимов поднялся на 131-е место в рейтинге АТП
Согласно новой версии рейтинга АТП от 31 июля серб Новак Джокович впервые за десять лет выпал из Топ-4, а белорус Егор Герасимов поднялся на 121-е место.
Положение на 31 июля 2017
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) —7750
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7465
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545
4 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5780
5 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5325
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 5155
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4065
8 (11). Александр Зверев (Германия) — 3150
9 (8). Кеи Нисикори (Япония) — 3140
10 (9). Милош Раонич (Канада) — 3130…
121 (123). Егор Герасимов (Беларусь) — 455
155 (135). Владимир Игнатик (Беларусь) — 362
202 (182). Илья Ивашко (Беларусь) — 258
333 (329). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 142
340 (341). Ярослав Шило (Беларусь) — 134
Остальные белорусы расположились ниже 400-й строки.
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