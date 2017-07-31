Россиянин Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 35-го на 31-е место в рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой была опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
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Хачанов на минувшей неделе дошел до четвертьфинала на турнире в Гамбурге, где уступил аргентинцу Федерико Дельбонису со счетом 5:7, 6:3, 4:6.
Другой представитель России Андрей Кузнецов, дошедший в Гамбурге до второго круга, поднялся с 76-го на 70-е место в рейтинге.
Чемпионская гонка ATP, версия от 31 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905,
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 2710,
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585,
8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1905…
31 (35). Карен Хачанов (Россия) — 880…
40 (38). Андрей Рублев (Россия) — 773…
52 (48). Даниил Медведев (Россия) — 637…
70 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 501…
98 (90). Евгений Донской (Россия) — 394.
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