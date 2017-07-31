Россиянин Карен Хачанов поднялся на четыре позиции в Чемпионской гонке ATP

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Хачанов на минувшей неделе дошел до четвертьфинала на турнире в Гамбурге, где уступил аргентинцу Федерико Дельбонису со счетом 5:7, 6:3, 4:6.

Другой представитель России Андрей Кузнецов, дошедший в Гамбурге до второго круга, поднялся с 76-го на 70-е место в рейтинге.

Чемпионская гонка ATP, версия от 31 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7095 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 6545,

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 3345,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2905,

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 2710,

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 2585,

8 (8). Энди Маррей (Великобритания) — 2290,

9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1925,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 1905…

31 (35). Карен Хачанов (Россия) — 880…

40 (38). Андрей Рублев (Россия) — 773…

52 (48). Даниил Медведев (Россия) — 637…

70 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 501…

98 (90). Евгений Донской (Россия) — 394.