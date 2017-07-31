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31 июля 2017, 10:50 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Виктории Азаренко!

Сегодня свой 28-й день рождения отмечает беларуская теннисистка Виктория Азаренко. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Виктории, желает ей успехов, как на корте, так и за его пределами.

Сегодня свой 28-й день рождения отмечает <span class=error>беларуская</span> теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span>. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Виктории желает ей успехов как на корте так и за его пределами. Увеличить
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Виктория Азаренко родилась 31 июля 1989 года в Минске (Беларусь). Профессиональную карьеру начала в 2003 году. За время выступлений выиграла 20 турниров WTA в одиночном разряде, и шесть — в парном, заработав при этом $28,244,443 призовых.

Азаренко дважды побеждала на турнирах «Большого шлема» — в 2012 и 2013 годах она становилась чемпионкой Australian Open. Также в 2012 и 2013 годах она выходила в финал Открытого чемпионата США, где уступала американке Серене Уильямс. В январе 2012 года Виктория впервые в карьере стала первой ракеткой мира, в общей сложности проведя 51 неделю в ранге лидера рейтинга WTA.

Текущий год Виктория начала с победы на турнире в Брисбене. Беларуска не остановилась на достигнутом и добавила в свою копилку титулы соревнований в Индиан-Уэллсе и Майами, обыграв в финале Серену Уильямс и россиянку Светлану Кузнецову соответственно. К сожалению, Азаренко не смогла так же ярко провести грунтовый и травяной отрезки сезона, сначала не доиграв матч первого круга на «Ролан Гаррос», а затем снявшись с Уимблдона из-за травмы правого колена.

В свободное время Виктория любит слушать музыку, проводить время с друзьями, готовить и заниматься сёрфингом.
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