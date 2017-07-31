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31 июля 2017, 10:05 | Теннис | ТАСС

Кузнецова сохранила 10-е место в чемпионской гонке WTA

ТАСС, 31 июля. Россиянка Светлана Кузнецова сохранила 10-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

<em>ТАСС 31 июля. </em>Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> сохранила 10-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации. Увеличить
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В первой десятке датчанка Каролин Возняцки поднялась на восьмое место, а Елена Остапенко из Латвии опустилась на седьмую позицию (3362). Лидером гонки по-прежнему является румынка Симона Халеп.

Чемпионская гонка WTA от 31 июля:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 4020 очков.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 3827.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3793.

4 (4). Винус Уильямс (США) — 3667.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 3570.

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) — 3455.

7 (8). Каролин Возняцки (Дания) — 3396.

8 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 3362.

9 (9). Кристина Младенович (Франция) — 2837.

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) — 2585…

12 (11). Елена Веснина (Россия) — 1725.

14 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1707…

33 (33). Дарья Касаткина (Россия) — 1023…

53 (52). Наталья Вихлянцева (Россия) — 740…

54 (53). Екатерина Макарова (Россия) — 739…

66 (60). Екатерина Александрова (Россия) — 611…

73 (72). Евгения Родина (Россия) — 586…

128 (124). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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