Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA
ТАСС, 31 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
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Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 173-й на 171-ю строчку.
Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.
В первую тройку
Рейтинг WTA от 31 июля:
1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очков.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5770.
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5626.
4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4991.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.
6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4860.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4052.
10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3940…
17 (19). Елена Веснина (Россия) — 2121.
18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025…
36 (33). Дарья Касаткина (Россия) — 1331…
58 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…
65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…
82 (84). Евгения Родина (Россия) — 712…
90 (88). Екатерина Александрова (Россия) — 684…
171 (173). Мария Шарапова (Россия) — 310.
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