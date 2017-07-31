Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

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Шарапова, которая весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, переместилась с 173-й на 171-ю строчку.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге.

В первую тройку по-прежнему входят чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и немка Ангелик Кербер. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA от 31 июля:

1 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 6751 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5770.

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) — 5626.

4 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4991.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4935.

6 (6). Каролин Возняцки (Дания) — 4860.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4665.

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410.

9 (9). Винус Уильямс (США) — 4052.

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3940…

17 (19). Елена Веснина (Россия) — 2121.

18 (18). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2025…

36 (33). Дарья Касаткина (Россия) — 1331…

58 (59). Екатерина Макарова (Россия) — 1025…

65 (67). Наталья Вихлянцева (Россия) — 933…

82 (84). Евгения Родина (Россия) — 712…

90 (88). Екатерина Александрова (Россия) — 684…

171 (173). Мария Шарапова (Россия) — 310.