Девушка недели. Катержина Синякова
Чемпионка турнира в Бостаде — чешка Катержина Синякова — новая героиня еженедельной рубрики Портала GoTennis.ru.
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Катержина родилась в чешском
В свободное время спортсменка любит встречаться с друзьями, а также увлекается просмотром фильмов и чтением книг. Любимый город — Париж, любимые соревнования — Australian Open. Кроме того, Синякова неравнодушна к творчеству певицы Тэйлор Свифт. Своим теннисным кумиром Катержина называет Марию Шарапову.
Сезон-2016 Синякова завершила на 52-й позиции в мировом рейтинге. На старте нового сезона спортсменка на турнире в Шэньчжэне завоевала первый в карьере титул WTA, после чего на Australian Open проиграла немке Юлии Гёргес в первом круге. После выступления в Океании Юлия отправилась на соревнования в Тайвань, где в паре с Люси Градецкой смогла дойти до финала.
На супертурнире
На старте «Ролан Гаррос» Катержина не смогла одолеть россиянку Екатерину Александрову. В парном разряде она в дуэте с Люси Градецкой дошла до полуфинала, где уступила австралийкам Кейси Дельаква и Эшли Барти.
Ситуация не изменилась и с наступлением травяной части сезона. На турнире в Бирмингеме она дошла до второго раунда, где проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой. На Уимблдоне Гёргес потерпела поражение от гречанки Марии Саккари уже в поединке первого круга.
После неудачных выступлений на траве, Катержина неожиданно выстрелила на грунте. На турнире в Бостаде, который завершился вчера вечером, Синякова выиграла титул, одолев в финале Каролин Возняцки, посеянную под первым номером. В обновлённом
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