Девушка недели. Катержина Синякова

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Катержина родилась в чешском Градец-Кралове в семье Дмитрия и Ханы Синяковых. У спортсменки есть младший брат, которого зовут Даниэль. Синякова начала играть теннис в возрасте пяти лет, когда родители привели её в местный теннисный клуб. Первым тренером спортсменки был её отец, который является гражданином России.

В свободное время спортсменка любит встречаться с друзьями, а также увлекается просмотром фильмов и чтением книг. Любимый город — Париж, любимые соревнования — Australian Open. Кроме того, Синякова неравнодушна к творчеству певицы Тэйлор Свифт. Своим теннисным кумиром Катержина называет Марию Шарапову.

Сезон-2016 Синякова завершила на 52-й позиции в мировом рейтинге. На старте нового сезона спортсменка на турнире в Шэньчжэне завоевала первый в карьере титул WTA, после чего на Australian Open проиграла немке Юлии Гёргес в первом круге. После выступления в Океании Юлия отправилась на соревнования в Тайвань, где в паре с Люси Градецкой смогла дойти до финала.

На супертурнире Индиан-Уэллсе Синякова стала участницей третьего круга, где уступила датчанке Каролин Возняцки. В Майами Катержина уступила уже в первом раунде, после чего поехала выступать на грунте. В Чарльстоне чешка снялась с матча первого круга против пуэрториканки Моники Пюиг. После этой неудачи у Синяковой не получалось набрать форму и выдать серию из нескольких побед.

На старте «Ролан Гаррос» Катержина не смогла одолеть россиянку Екатерину Александрову. В парном разряде она в дуэте с Люси Градецкой дошла до полуфинала, где уступила австралийкам Кейси Дельаква и Эшли Барти.

Ситуация не изменилась и с наступлением травяной части сезона. На турнире в Бирмингеме она дошла до второго раунда, где проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой. На Уимблдоне Гёргес потерпела поражение от гречанки Марии Саккари уже в поединке первого круга.