Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30538104/
31 июля 2017, 9:26 | Теннис | GoTennis.ru

Девушка недели. Катержина Синякова

Чемпионка турнира в Бостаде — чешка Катержина Синякова — новая героиня еженедельной рубрики Портала GoTennis.ru.

Чемпионка турнира в <span class=error>Бостаде</span> — чешка <span class=error>Катержина</span> <span class=error>Синякова</span> — новая героиня еженедельной рубрики Портала GoTennis.ru. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Катержина родилась в чешском Градец-Кралове в семье Дмитрия и Ханы Синяковых. У спортсменки есть младший брат, которого зовут Даниэль. Синякова начала играть теннис в возрасте пяти лет, когда родители привели её в местный теннисный клуб. Первым тренером спортсменки был её отец, который является гражданином России.

В свободное время спортсменка любит встречаться с друзьями, а также увлекается просмотром фильмов и чтением книг. Любимый город — Париж, любимые соревнования — Australian Open. Кроме того, Синякова неравнодушна к творчеству певицы Тэйлор Свифт. Своим теннисным кумиром Катержина называет Марию Шарапову.

Сезон-2016 Синякова завершила на 52-й позиции в мировом рейтинге. На старте нового сезона спортсменка на турнире в Шэньчжэне завоевала первый в карьере титул WTA, после чего на Australian Open проиграла немке Юлии Гёргес в первом круге. После выступления в Океании Юлия отправилась на соревнования в Тайвань, где в паре с Люси Градецкой смогла дойти до финала.

На супертурнире Индиан-Уэллсе Синякова стала участницей третьего круга, где уступила датчанке Каролин Возняцки. В Майами Катержина уступила уже в первом раунде, после чего поехала выступать на грунте. В Чарльстоне чешка снялась с матча первого круга против пуэрториканки Моники Пюиг. После этой неудачи у Синяковой не получалось набрать форму и выдать серию из нескольких побед.

На старте «Ролан Гаррос» Катержина не смогла одолеть россиянку Екатерину Александрову. В парном разряде она в дуэте с Люси Градецкой дошла до полуфинала, где уступила австралийкам Кейси Дельаква и Эшли Барти.

Ситуация не изменилась и с наступлением травяной части сезона. На турнире в Бирмингеме она дошла до второго раунда, где проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой. На Уимблдоне Гёргес потерпела поражение от гречанки Марии Саккари уже в поединке первого круга.

После неудачных выступлений на траве, Катержина неожиданно выстрелила на грунте. На турнире в Бостаде, который завершился вчера вечером, Синякова выиграла титул, одолев в финале Каролин Возняцки, посеянную под первым номером. В обновлённом рейтинг-листе WTA чешка будет находиться в районе 40-й строчки, а наивысшим её достижением является 36-я позиция, на которую она поднималась в начале этого года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

Шарапова поднялась на 171-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 31 июля. Россиянка Мария Шарапова поднялась на две позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
31 мюнля

Роджер Федерер: Теннис - наша любовь

Девушка недели. Катержина Синякова

Атланта. Братья Брайаны выиграли парные соревнования