Братья Брайан победили в парном разряде на теннисном турнире в Атланте
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Американцы Боб и Майк Брайаны стали победителями теннисного турнира в Атланте (США), призовой фонд которого составляет более 640 тысяч долларов, в парном разряде.
Братья Брайан в финальном матче за 55 минут переиграли голландца Уэсли Колхофа и представителя Новой Зеландии Артема Ситака со счетом 6:3, 6:4.
Для 39-летнего Боба Брайана этот титул стал 114-м в карьере на турнирах ATP в парном разряде, для 39-летнего Майка — 116-м.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter