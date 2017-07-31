Братья Брайан победили в парном разряде на теннисном турнире в Атланте

Братья Брайан в финальном матче за 55 минут переиграли голландца Уэсли Колхофа и представителя Новой Зеландии Артема Ситака со счетом 6:3, 6:4.

Для 39-летнего Боба Брайана этот титул стал 114-м в карьере на турнирах ATP в парном разряде, для 39-летнего Майка — 116-м.