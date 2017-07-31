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https://sport.mail.ru/news/tennis/30537476/
31 июля 2017, 8:18 | Теннис | Р-Спорт

Братья Брайан победили в парном разряде на теннисном турнире в Атланте

МОСКВА, 31 июл — Р-Спорт. Американцы Боб и Майк Брайаны стали победителями теннисного турнира в Атланте (США), призовой фонд которого составляет более 640 тысяч долларов, в парном разряде.

Братья Брайан в финальном матче за 55 минут переиграли голландца Уэсли Колхофа и представителя Новой Зеландии Артема Ситака со счетом 6:3, 6:4.

Для 39-летнего Боба Брайана этот титул стал 114-м в карьере на турнирах ATP в парном разряде, для 39-летнего Майка — 116-м.
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