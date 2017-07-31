Изнер победил Харрисона в финале теннисного турнира в Атланте

В финале второй номер посева Изнер за 1 час 48 минут победил четвертую ракетку турнира американца Райана Харрисона со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (9:7).

Для 32-летнего Изнера этот титул стал 12-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.