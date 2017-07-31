Изнер победил Харрисона в финале теннисного турнира в Атланте
МОСКВА, 31 июл —
Р-Спорт. Американец Джон Изнер стал победителем теннисного турнира в Атланте (США), призовой фонд которого составляет более 640 тысяч долларов.
В финале второй номер посева Изнер за 1 час 48 минут победил четвертую ракетку турнира американца Райана Харрисона со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (9:7).
Для 32-летнего Изнера этот титул стал 12-м в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.
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