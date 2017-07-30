Л. Майер вновь выиграл титул в Гамбурге спустя три года
Аргентинский теннисист Леонардо Майер завоевал титул на турнире в Гамбурге, выиграв в финале у однофамильца, немца Флориана Майера, со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 57 минут. Аргентинец 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3
Для Леонардо Майера это второй титул в карьере. Первый трофей он также завоевал в Гамбурге, три года назад.
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