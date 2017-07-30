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https://sport.mail.ru/news/tennis/30534771/
30 июля 2017, 19:00 | Теннис | Чемпионат.com

Л. Майер вновь выиграл титул в Гамбурге спустя три года

Аргентинский теннисист Леонардо Майер завоевал титул на турнире в Гамбурге, выиграв в финале у однофамильца, немца Флориана Майера, со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Аргентинский теннисист <span class=error>Леонардо</span> <span class=error>Майер</span> завоевал титул на турнире в Гамбурге выиграв в финале у однофамильца немца <span class=error>Флориана</span> <span class=error>Майера</span> со счётом 6:4 4:6 6:3. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 57 минут. Аргентинец 10 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 14. На счету немца 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 2 брейка. Леонардо одержал вторую победу над Флорианом в трёх проведённых матчах.

Для Леонардо Майера это второй титул в карьере. Первый трофей он также завоевал в Гамбурге, три года назад.
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