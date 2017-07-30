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30 июля 2017, 18:41 | Теннис | Спорт-Экспресс

Шарапова снова возвращается. Как это будет

Рано утром во вторник по московскому времени российская суперзвезда проведет свой первый официальный матч с мая нынешнего года.

Рано утром во вторник россиянка проведет свой первый официальный матч с мая. Увеличить
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Это произойдет в американском Стэнфорде — городе, знаменитом своим университетским центром. Шарапову дисквалифицировало больное бедро.

Возвращение Марии Шараповой, обещавшее стать одной из главных сюжетных линий нынешнего года, похоже на модный сериал. Весной продюсеры выпустили первый сезон, включивший в себя три серии — эмоциональную первую, скандальную вторую и интригующую третью. В концовке героиня получила нерадостную весть из Парижа и вдобавок травмировала бедро, что надолго вывело ее из строя. К 15 месяцам, на которые Шарапова была отстранена от тенниса из-за скандала с мельдонием, добавились два с половиной, потребовавшиеся для того, чтобы залечить разрыв мышцы третьей степени.

И вот теперь готовится к выходу сезон второй, но подробностей о нем никто не знает. Сколько он насчитает эпизодов? Какими будут перипетии? Кто исполнит роли злодеев? В весенней части, как вы помните, с ними блестяще справлялись Кристина Младенович и Эжени Бушар, жестко критиковавшие российскую звезду из-за ее допинговых проблем.
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