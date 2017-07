Шарапова снова возвращается. Как это будет

Это произойдет в американском Стэнфорде — городе, знаменитом своим университетским центром. Шарапову дисквалифицировало больное бедро.

Возвращение Марии Шараповой, обещавшее стать одной из главных сюжетных линий нынешнего года, похоже на модный сериал. Весной продюсеры выпустили первый сезон, включивший в себя три серии — эмоциональную первую, скандальную вторую и интригующую третью. В концовке героиня получила нерадостную весть из Парижа и вдобавок травмировала бедро, что надолго вывело ее из строя. К 15 месяцам, на которые Шарапова была отстранена от тенниса из-за скандала с мельдонием, добавились два с половиной, потребовавшиеся для того, чтобы залечить разрыв мышцы третьей степени.

И вот теперь готовится к выходу сезон второй, но подробностей о нем никто не знает. Сколько он насчитает эпизодов? Какими будут перипетии? Кто исполнит роли злодеев? В весенней части, как вы помните, с ними блестяще справлялись Кристина Младенович и Эжени Бушар, жестко критиковавшие российскую звезду из-за ее допинговых проблем.

So many smiles this morning with the @usta foundation children and @first1break.