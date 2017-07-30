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https://sport.mail.ru/news/tennis/30534631/
30 июля 2017, 18:37 | Теннис | Р-Спорт

Австрийцы Марах и Освальд выиграли теннисный турнир в Гштаде в парном разряде

Австрийцы Оливер Марах и Филипп Освальд стали победителями теннисного турнира в швейцарском Гштаде с призовым фондом свыше 480 тысяч евро в парном разряде.

Австрийцы <span class=error>Оливер</span> <span class=error>Марах</span> и Филипп <span class=error>Освальд</span> стали победителями теннисного турнира в швейцарском <span class=error>Гштаде</span> с призовым фондом свыше 480 тысяч евро в парном разряде. Увеличить
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В финале австрийский дуэт, второй номер посева, со счетом 6:3, 4:6, 10:8 переиграл пару Жонатан Эйссерик (Франция)/Франко Шкугор (Хорватия, 4). Встреча продолжалась почти полтора часа.

Для 37-летнего Мараха этот титул стал 16-м на турнирах ATP в парном разряде в карьере. 31-летний Освальд выиграл свой пятый трофей в парах.
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