Австрийцы Марах и Освальд выиграли теннисный турнир в Гштаде в парном разряде

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В финале австрийский дуэт, второй номер посева, со счетом 6:3, 4:6, 10:8 переиграл пару Жонатан Эйссерик (Франция)/Франко Шкугор (Хорватия, 4). Встреча продолжалась почти полтора часа.

Для 37-летнего Мараха этот титул стал 16-м на турнирах ATP в парном разряде в карьере. 31-летний Освальд выиграл свой пятый трофей в парах.