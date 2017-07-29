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https://sport.mail.ru/news/tennis/30528894/
29 июля 2017, 16:08 | Теннис | Чемпионат.com

Ханфман вышел в финал турнира в Гштааде, отыграв у Хасе четыре матчбола

Немец Янник Ханфман (Q) в полуфинале турнира в Гштааде переиграл голландца Робина Хасе (6) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Продолжительность поединка составила 2 часа 27 минут. 25-летний уроженец Карлсруэ, занимающий 170-е место в рейтинге АТР, семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок, сделал три брейка, проиграл четыре гейма на своей подаче и отыграл четыре матчбола. Робин исполнил 14 эйсов при шести двойных.

За первый титул в карьере Ханфман поспорит либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (2), либо с итальянцем Фабио Фоньини (4).
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