Ханфман вышел в финал турнира в Гштааде, отыграв у Хасе четыре матчбола
Немец Янник Ханфман (Q) в полуфинале турнира в Гштааде переиграл голландца Робина Хасе (6) со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Продолжительность поединка составила 2 часа 27 минут. 25-летний уроженец Карлсруэ, занимающий 170-е место в рейтинге АТР, семь раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок, сделал три брейка, проиграл четыре гейма на своей подаче и отыграл четыре матчбола. Робин исполнил 14 эйсов при шести двойных.
За первый титул в карьере Ханфман поспорит либо с испанцем Роберто
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