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https://sport.mail.ru/news/tennis/30528776/
29 июля 2017, 15:47 | Теннис | Р-Спорт

Майер победил Дельбониса в полуфинале теннисного турнира в Гамбурге

Аргентинец Леонардо Майер вышел в финал теннисного турнира в Гамбурге, призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона евро.

Аргентинец <span class=error>Леонардо</span> <span class=error>Майер</span> вышел в финал теннисного турнира в Гамбурге призовой фонд которого составляет почти 15 миллиона евро. Увеличить
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В полуфинале Майер за 1 час 24 минуты переиграл своего соотечественника Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 7:5.

Соперником Майера в финале будет победитель матча между немцами Филиппом Кольшрайбером и Флорианом Майером.
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