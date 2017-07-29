Майер победил Дельбониса в полуфинале теннисного турнира в Гамбурге
Аргентинец Леонардо Майер вышел в финал теннисного турнира в Гамбурге, призовой фонд которого составляет почти 1,5 миллиона евро.
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В полуфинале Майер за 1 час 24 минуты переиграл своего соотечественника Федерико Дельбониса со счетом 6:3, 7:5.
Соперником Майера в финале будет победитель матча между немцами Филиппом Кольшрайбером и Флорианом Майером.
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