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29 июля 2017, 15:37 | Теннис | Чемпионат.com

Пэн Шуай сыграет с Хибино в финале соревнований в Нанчане

Китаянка Пэн Шуай (2) в полуфинале турнира в Нанчане оказалась сильнее своей соотечественницы Хань Синьюнь со счётом 6:0, 6:3.

Китаянка <span class=error>Пэн</span> <span class=error>Шуай</span> (2) в полуфинале турнира в <span class=error>Нанчане</span> оказалась сильнее своей соотечественницы <span class=error>Хань</span> <span class=error>Синьюнь</span> со счётом 6:0 6:3. Увеличить
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Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, отыграла все 3 брейк-пойнта и сделала 5 брейков. Обе теннисистки обошлись без эйсов и допустили по 2 двойные ошибки.

За второй титул в карьере и первый в этом сезоне Пэн Шуай поспорит с японкой Нао Хибино, разгромившей ранее китаянку Ван Ифань (WC) со счётом 6:0, 6:2.
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