Пэн Шуай сыграет с Хибино в финале соревнований в Нанчане
Китаянка Пэн Шуай (2) в полуфинале турнира в Нанчане оказалась сильнее своей соотечественницы Хань Синьюнь со счётом 6:0, 6:3.
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Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, отыграла все 3
За второй титул в карьере и первый в этом сезоне Пэн Шуай поспорит с японкой Нао Хибино, разгромившей ранее китаянку Ван Ифань (WC) со счётом 6:0, 6:2.
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