Пэн Шуай сыграет с Хибино в финале соревнований в Нанчане

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Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. 31-летняя уроженка Хунаня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, отыграла все 3 брейк-пойнта и сделала 5 брейков. Обе теннисистки обошлись без эйсов и допустили по 2 двойные ошибки.

За второй титул в карьере и первый в этом сезоне Пэн Шуай поспорит с японкой Нао Хибино, разгромившей ранее китаянку Ван Ифань (WC) со счётом 6:0, 6:2.