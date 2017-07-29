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29 июля 2017, 14:40 | Теннис | Чемпионат.com

Медведев сыграет с Опелкой, Турсунов — с Крюгером на старте турнира в Вашингтоне

Австриец Доминик Тим возглавил посев на турнире в Вашингтоне, который пройдёт на харде с 31 июля по 6 августа.

Австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> возглавил посев на турнире в Вашингтоне который пройдёт на <span class=error>харде</span> с 31 июля по 6 августа. Увеличить
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Во втором круге 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, сыграет либо с канадцем Вашеком Поспишилом, либо со швейцарцем Генри Лааксоненом.

Россиянин Даниил Медведев в стартовом поединке встретится с американцем Райлли Опелкой, а первым соперником Дмитрия Турсунова станет американец Митчелл Крюгер.
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