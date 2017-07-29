Медведев сыграет с Опелкой, Турсунов — с Крюгером на старте турнира в Вашингтоне
Австриец Доминик Тим возглавил посев на турнире в Вашингтоне, который пройдёт на харде с 31 июля по 6 августа.
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Во втором круге 23-летний уроженец
Россиянин Даниил Медведев в стартовом поединке встретится с американцем Райлли Опелкой, а первым соперником Дмитрия Турсунова станет американец Митчелл Крюгер.
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