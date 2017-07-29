«Хочу заслуживать того, чтобы за меня болели». Вторая часть эссе Шараповой
Во второй части своего эссе «В неизвестность» Мария Шарапова рассуждает о значимости болельщиков, плюсах травмы и ближайших планах.
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«Когда сталкиваешься с невзгодами, узнаёшь, насколько верны тебе люди»
«Открываться фанатам — для меня не совсем естественно. Не то чтобы я не ценила своих поклонников, как раз полностью наоборот, конечно. Я лелею своих болельщиков и знаю, какую большую роль они сыграли в моих успехах. Я всё это знаю.
Но есть знание… и есть осознание.
И надеюсь, что вы не будете на меня злиться, если я скажу, что не понимала этого до дисквалификации. Я начала возвращаться, и только сейчас ко мне начало приходить осознание того, что для меня значат болельщики. Не просто как нечто абстрактное, а на более глубоком уровне. На человеческом.
Возьмите такое явление, как преданность. Для меня преданность — одна из самых значимых из существующих характеристик. Когда дело касается отношений, она значит практически всё. И когда мы сталкиваемся с невзгодами,
После того как стали известны первые подробности… они остались со мной. После решения суда… они остались со мной. Во время дисквалификации… они остались со мной. И когда я вернулась на корт… Я никогда этого не забуду.
«Хочу быть человеком, который заслуживает того, чтобы за него болели»
Я из тех теннисисток, кто любит приезжать на турниры заранее. Но на первом после возвращения мне немного не повезло. Так как дисквалификация заканчивалась в тот же день, когда должен был состояться мой матч первого круга, у меня не было возможности потренироваться на стадионе накануне. Это означало, что моя первая официальная тренировка — на крытом центральном корте — должна была пройти всего за несколько часов до матча. Значит, с утра на тренировке будет не протолкнуться от журналистов. Начало дня обещало быть очень напряженным.
Всё прошло неплохо. Журналистов вокруг корта было слишком много для обычной тренировки, на которых я не видела такого их количества ни разу в жизни… но сама тренировка прошла хорошо. В то же время, знаете, было во всём этом
Но чуть позже этим же вечером я пошла потренироваться на одном из разминочных кортов, чтобы побыть наедине с собой перед матчем. Обычная коротенькая 25-минутная тренировка, ничего особенного. Но когда я пришла туда… Я даже не знаю, что сказать. Это был, знаете, такой момент… эмоционального освобождения, я даже не могу его объяснить. Небольшая группа моих болельщиков, как только увидела меня, прильнула к корту, чтобы посмотреть на тренировку. И у всех у них были российские флаги… Плакаты с надписью: «Добро пожаловать назад, Маша», — которые они сделали своими руками. И они хлопали, кричали, поддерживали меня.
Я обычно сфокусирована на тренировке, как лазерный луч, особенно когда матч так скоро. Но в тот момент, должна признаться, я немного потеряла концентрацию. Просто сама идея, что эти болельщики выбрали меня из целой россыпи теннисисток… а потом остались вместе со мной после всего того, что произошло… Они потратили время на изготовление плакатов. На то, чтобы прилететь сюда, прийти на тренировочный корт… А потом поддерживать меня и дать понять, что они рядом. Внезапно я переключила всё внимание на эти плакаты, со мной никогда не происходило такого раньше. Я била по мячу на корте, но в голове постоянно представляла этих девушек: как они пытаются найти дома нужный клей, блёстки, маркер, как придумывают надпись. И делают всё это для меня. Это стало просто невероятным открытием, очень меня тронуло. Словно напомнило — после первой тренировки перед роем камер, — для кого я действительно играю в эту игру.
И сейчас я ощущаю, что
«Не считаю, что полученная травма — это карма»
Забавно, как всё меняется. Мне кажется, иногда люди, вероятно, думают, что я человек, у которого есть абсолютно всё. И
Это случилось пару месяцев назад, майским утром. Я играла на Открытом чемпионате Италии и выиграла матч первого круга в двух сетах. Это был мой третий турнир после возвращения, и я начала чувствовать, как ко мне потихоньку возвращается уверенность. Если смотреть на всё с высоты некоторого времени, может быть, было ошибкой участвовать в трёх турнирах подряд, когда до этого я не сыграла ни матча за 15 месяцев (ладно, никаких «может быть» — о чём я вообще думала?). Но я была слишком счастлива, что вернулась. У вас
Матч второго круга должен был пройти вечером, в итальянский
Возможно, я описываю то утро ярче, чем оно было на самом деле, потому что, если честно, оно мало чем отличалось от любого другого за эти годы. Ты просыпаешься в незнакомом городе, завтракаешь и готовишься к тренировке. Ничего особенного. Но в то утро даже то, что касалось обычной рутины, было
Но я помню, как проснулась тем утром… и была счастлива
И потом, конечно, всё обрушилось. К окончанию дня я проиграла свой матч (снявшись
И не стану вас обманывать — после случившегося я была подавлена. После долгих 15 месяцев вне игры
«Мне нравится чувство полной неизвестности»
Я долго чувствовала себя плохо. Но в то же время потом я нашла в этой ситуации и
Я поняла, что как бы ни скучала по комфорту и рутине моей прошлой теннисной жизни, ещё больше я соскучилась по дискомфорту. Я тосковала по тому ощущению, что теннис даёт тебе… Мне сложно найти нужную фразу, чтобы описать его. Возможно, я хочу сказать «суровая любовь». То, как теннис изолирует тебя, опустошает, выжимает, проверяет тебя на прочность самыми жестокими способами. Но если сумеешь пройти через это… Он вознаградит тебя так, как ты даже себе и не представлял.
Если ты полюбишь теннис достаточно сильно, то в конце концов он ответит взаимностью. И хотя последние два года была сложнее — гораздо сложнее, — чем я
Сейчас я готовлюсь к серии североамериканских турниров на харде, одной из моих самых любимых. Я сыграю в Стэнфорде, потом в Торонто [турнир в Цинциннати на днях также предоставил Шараповой «уайлд кард». — Прим. «Чемпионата"] и собираюсь выложиться до последней капли. И после этого, я думаю, мы подведём
Я очень скучала».
Автобиография Марии Шараповой под названием «Неудержимая. Моя жизнь до сих пор» появится на книжных полках 12 сентября.
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